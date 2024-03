Un camion ha perso il cassone a Prata di Pordenone.

Alle ore 9.15 circa di oggi, 6 marzo 2024, i Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti con una squadra e l’autogru, della sede centrale, sulla strada provinciale 35 nel territorio comunale di Prata di Pordenone, dove un camion ha perso un cassone centinato.

Giunti sul posto, dopo aver verificato che non vi fossero coinvolte persone, i Vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di recupero del cassone: prima hanno fissato il carico all’interno del centinato e poi con l’ausilio dell’autogru hanno raddrizzato il cassone per riposizionarlo sul pianale dal quale era caduto. Per consentire le operazioni l’arteria stradale è rimasta chiusa al traffico per circa 2 ore. Sul posto anche la Polizia Locale.