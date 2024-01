Le Superiori in 4 anni, le scuole dove parte la sperimentazione in Friuli

Ecco le Superiori in Friuli interessate ai 4 anni + 2.

La riforma Valditara porta sostanzialmente due novità per l’anno scolastico 2024/2025: una è la creazione del Liceo Made in Italy, l’altra la modifica delle Superiori (relativa agli istituti del settore tecnologico-professionale) con la sperimentazione del modello 4 anni + 2.

Per quanto riguarda la seconda, sono tre per ora le scuole in Friuli che ci stanno pensando: si tratta degli istituti Deganutti di Udine, Solari di Tolmezzo e Mattei di Latisana che potrebbero diventare quadriennali, con l’aggiunta di due anni di formazione specialistica in un Its.

Anche il Malignani di Udine e il D’Aronco di Gemona hanno valutato di adottare la sperimentazione (anticipata in un decreto legge) ma hanno poi rinunciato visti i tempi stretti. Per candidarsi al nuovo modello, infatti, c’è tempo fino al 12 gennaio.

La sperimentazione del 4+2 coinvolgerà al momento il 30% degli istituti: il percorso prevede una spinta sull’insegnamento della matematica e delle discipline Stem nonché delle attività di laboratorio, e il potenziamento dell’alternanza scuola lavoro a partire già dai 15 anni,

Nessuna scuola del Friuli, invece, ha dimostrato interesse ad avviare il Liceo Made in Italy che prevede nel biennio 891 ore, di cui 132 di lingua e letteratura italiana, 99 di storia e geografia, di diritto, di economia politica, di lingua e cultura straniera 1, di matematica (con informatica) e, tra gli altri, 66 di una seconda lingua. Le scuole interessate devono inviare comunicazione entro il 15 gennaio. Il nuovo indirizzo potrà essere scelto dalle famiglie sulla piattaforma Unica a partire dal 23 gennaio.