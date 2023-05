Cantine Aperte 2023.

Sabato 27, domenica 28 e, per festeggiare i 30 anni, anche lunedì 29 maggio si terrà la trentesima edizione di Cantine Aperte, evento organizzato dal Movimento Turismo del Vino e presieduto in regione da Elda Felluga. Un appuntamento, quello di lunedì 29 maggio, pensato soprattutto per gli amici austriaci che sempre amano trascorrere la Pentecoste in Friuli anzi in Friaul, nell’Adriatische Küstenland: von Wien zum Wein!

Sono 78 cantine del Friuli Venezia Giulia pronte ad accogliere appassionati da tutta Italia e dall’estero, con tre giorni di iniziative per raccontare il variegato mondo vitivinicolo regionale: visite in cantina, degustazioni, laboratori sensoriali, escursioni guidate tra i vigneti, picnic in vigna, musica ed eventi ecosostenibili.

La tradizionale e attesa mappa Cantine Aperte distribuita in tutta la regione è scrigno delle importanti informazioni di ogni singola cantina. Inquadrando il Qrcode verrete indirizzati sulle schede delle Cantine dove potrete trovare i programmi aggiornati e tutti i dettagli riguardanti le modalità di prenotazione.

Oltre alle esperienze in cantina, durante il fine settimana è immancabile l’appuntamento “A tavola col vignaiolo”, format creato ad hoc per i gourmand: prelibati menù in abbinamento agli eccellenti vini delle cantine aderenti saranno proposti a cena il sabato 27 e a pranzo la domenica 28 maggio, presso le cantine, i ristoranti o gli agriturismi dedicati. Saranno presenti i vignaioli, i quali saranno a disposizione degli ospiti per raccontare il loro vino, la loro storia, svelare i loro segreti e condividere i migliori abbinamenti culinari.

Inoltre, per far conoscere le prelibatezze gastronomiche della nostra regione, le degustazioni potranno essere arricchite dal “Piatto Cantine Aperte”, che alcune cantine proporranno ispirandosi alla cucina tradizionale con l’abbinamento ad un dei loro vini.

La grande attenzione dell’Associazione nei confronti della valorizzazione del territorio viene completata grazie alla collaborazione con “Io sono FVG”, il marchio che garantisce l’origine e la sostenibilità del settore agroalimentare regionale con prodotti presenti in alcune tra le aziende aderenti.

Grazie al “Calice Cantine Aperte”, la sensibilità per la cultura locale si rinnova e si concretizza nel supportare le associazioni territoriali. Il calice di Cantine Aperte, fornito presso le aziende per le degustazioni, andrà a sostenere diverse associazioni che si impegnano nella diffusione e promozione del patrimonio culturale e storico del territorio.

L’evento Cantine Aperte darà il via al 24° Concorso Internazionale “Spirito di Vino” che seleziona e premia le più belle e graffianti vignette satiriche sul tema del vino, realizzate da vignettisti di tutto il mondo.

I grandi traguardi meritano di essere celebrati con importanti iniziative, a tal fine il Movimento Turismo del Vino ha deciso di potenziare la sua comunicazione attraverso la presenza di blogger, che opereranno in regione e su tutto il territorio nazionale pubblicando in diretta curiosità e interviste.

Ad arricchire l’ampia offerta, gli eventi distribuiti durante tutto l’anno da marzo a dicembre. Un variegato calendario di iniziative a partire dal consolidato “Vigneti Aperti”, che riscuote un crescente successo grazie agli incontri e momenti conviviali nei suggestivi vigneti del Friuli Venezia Giulia. Immancabile l’edizione di “Calici di Stelle” in agosto a Grado, in autunno “Benvenuta Vendemmia” e “Cantine Aperte a San Martino”. Una delle ultime iniziative di quest’anno sono state le serate “Jazz in Emotion” al Tiare Shopping Villesse: otto straordinari concerti dei protagonisti del jazz internazionale, preceduti dalle degustazione dei vini prodotti dalle migliori cantine del territorio nostre associate. Un’esperienza multisensoriale unica, amplificata dalla potenza avvolgente di EmotionHall. Proprio in occasione dell’ultimo appuntamento musicale, MTV FVG ha presentato l’Anteprima di Cantine Aperte 2023.

Cantine Aperte in Friuli Venezia Giulia è sostenuto grazie al fondamentale supporto della Regione FVG, di Civibank e degli sponsor tecnici: Juliagraf, Ceccarelli Group, Acqua Dolomia e Latte Carso, Q.B. Quanto Basta e Radio Punto Zero.

Ecco l’elenco completo delle 78 aziende che partecipano a Cantine Aperte in Friuli.

Cantine Aperte in provincia di Udine:

Senza prenotazione:

Azienda del Poggio

Colle Villano

Dorigo

Forchir

La Magnolia (solo per le attività di domenica 28 maggio)

Marinig di Marinig Valerio

Pizzulin Denis

Pontoni Flavio

Reguta

Rocca Bernarda

Scubla Roberto (solo per attività di domenica 28 maggio)

Vigneti Pietro Pittaro

Vini Tami

Con prenotazione:

Accordini

Barone Ritter de Zàhony

Berto e Fiorella Baccichetto

Borgo Claudius

Borgo Fornasir (per le degustazioni)

Bucovaz Wines

Cantina Ballaminut

Ca’ di Bon

Ca’ Tullio

Conte d’Attimis

Di Gaspero

Di Lenardo

Dri Giovanni il Roncat

Elio Vini

Ferrin Paolo

Grillo Iole

Isola Augusta

La Magnolia (per le esperienze di sabato 27 e lunedì 29 maggio)

Le Due Torri

Monviert

Roi Clar

Ronc Dai Luchis

Scubla Roberto (per esperienze di sabato 28 maggio)

Spolert Winery

Tarlao Vignis in Aquileia

Tenuta Pribus

Terre Petrussa

Terre Rosse (su prenotazione esperienza di lunedì 29 maggio)

Torre Rosazza

Vigne del Malina

Villa Vitas

Vini Brojli

Vini Puntin

Vini Tami (per esperienze di sabato 27 maggio)

Cantine Aperte in provincia di Pordenone:

Senza prenotazione:

Fossa Mala

I Magredi (solo per attività di domenica 28 maggio)

Con prenotazione:

Bagnarol

Borgo delle Rose

Bulfon

Conti della Frattina (su prenotazione la visita all’apiario)

I Magredi (per attività di sabato 27 e lunedì 29 maggio)

Pitars

Principi di Porcia

Vistorta

Cantine Aperte in provincia di Gorizia e Trieste:

Senza prenotazione:

Crastin di Collarig Sergio

Graunar

Ivan Vogrig

Sosol

Con prenotazione:

Borc da Vila

Borgo Conventi

Cantina Sanzin (per attività di domenica 28 e lunedì 29 maggio)

Casa delle Rose

Castelvecchio

Colmello di Grotta

Fondazione Villa Russiz

Marcuzzi Viticola

Pascolo

Polje