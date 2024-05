Al via l’undicesima edizione del Festival Udine Castello

Il Festival Udine Castello.

Si inaugura domenica 5 maggio l’undicesima edizione del Festival Udine Castello: dieci in tutto gli appuntamenti organizzati durante il mese dagli Amici della Musica tra Udine, Cividale del Friuli, Palmanova, Artegna, Moruzzo, Grado e Rosazzo.

I riflettori saranno così accesi sui più diversi luoghi della nostra regione tra concerti, conferenze, incontri e visite guidate, evidenziando l’interesse turistico di ogni sito. Domenica alle ore 11, nel Salone del Parlamento del Castello di Udine, ecco quindi un concerto firmato ERT FVG, ente che da molti anni è partner degli Amici della Musica nella realizzazione di eventi speciali. Sul palco, l’Orchestra d’archi Arrigoni diretta da Domenico Mason, con la partecipazione dell’eclettico pianista Andrea Bacchetti in veste solistica, in un programma che prevede capolavori il Concerto in do minore per pianoforte K 491 e il Concerto per archi di Nino Rota, di cui quest’anno ricorrono i 45 anni dalla morte.

“L’idea di valorizzare la sede del Castello grazie a un festival musicale che si svolgesse proprio nel Salone del Parlamento – ricorda l’assessore alla Cultura del Comune di Udine, Federico Pirone – negli anni si è trasformato in una consolidata tradizione: oggi si è diffuso anche in altri comuni, ma la centralità della sede del Castello rimane sempre“. In previsione di candidare a patrimonio Unesco quello che viene definito il colle artificiale più grande d’Europa, l’assessore commenta che “Udine è una città nel cuore dell’Europa. Lo è per storia, per tradizione e per vocazione geografica. Quindi gli operatori culturali, come in questo caso gli Amici della Musica, ci permettono di raggiungere l’Europa e al tempo stesso di portare l’Europa qui, promuovendo con progetti di qualità la vocazione turistica della nostra città”.

I biglietti per il concerto del 5 maggio (ingresso unico: 10 euro) sono in vendita sul sito ertfvg.vivaticket.it o acquistabili direttamente in loco. Per la salita al Castello, è in funzione l’ascensore a cui si accede da Vicolo Sottomonte.