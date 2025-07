Il viaggio in bici di Jovanotti si è concluso ieri con l’arrivo ai Laghi di Fusine.

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha raggiunto ieri i Laghi di Fusine dopo un viaggio in bicicletta di 770 chilometri partito da Cortona, la sua città natale. Un traguardo non solo sportivo, ma soprattutto emotivo, visto che questo è il primo grande viaggio a pedali dell’artista dopo il grave incidente in bici del 2023.

“Ci arriverò in bici anche io. Da casa mia. Da Cortona.” aveva promesso, e così è stato. In sella alla sua bici, Jovanotti ha attraversato l’Italia per prepararsi all’evento più atteso dell’estate: sabato 26 luglio salirà sul palco del No Borders Music Festival ai Laghi di Fusine, per quello che ha già definito “un bike concert”, un live pensato per chi ama la musica ma anche l’avventura e la libertà che solo il viaggio può regalare.

Il viaggio.

Il percorso di 770 km non è stato soltanto una sfida fisica, ma anche un simbolo della rinascita personale di Lorenzo, che ha documentato ogni tappa attraverso i suoi canali social. Video, fotografie e riflessioni quotidiane hanno dato vita a un “diario di bordo” che ha coinvolto migliaia di fan e amici virtuali. L’artista non è stato solo: lungo la strada si sono uniti a lui compagni di viaggio, amici e appassionati di ciclismo che condividono la sua stessa filosofia di vita.

Il concerto dell’estate

Il No Borders Music Festival, da sempre un appuntamento speciale nel cuore delle Alpi Giulie, vivrà sabato un’appuntamento speciale. Il bike concert di Jovanotti, per l’artista, sarà un’esperienza immersiva, pensata per chi raggiunge il luogo del concerto in bici, in armonia con la natura.