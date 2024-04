Incendio Udine.

Un incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 8 aprile, in un palazzo di via Manzini a Udine, di fronte al Parco Martiri delle Foibe: i residenti dell’edificio allertati dall’odore acre e dal fumo denso hanno chiamato i vigili del fuoco.

Ad essere interessato dalla combustione, è stato un appartamento al settimo piano, in cui vive una signora anziana che per fortuna non è rimasta ferita. I vigili del fuoco sono intervenuti con l’autoscala per raggiungere il piano alto e hanno bonificato e arieggiato l’abitazione, liberandola dal fumo. Sul posto anche i sanitari e i carabinieri. La strada è stata momentaneamente chiusa da entrambi i lati di accesso.