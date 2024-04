Al via la Festa di Primavera a Latisana.

Cerimonia di apertura per la 10a edizione della Festa di Primavera di Latisana, dedicata ai sapori, colori, fiori e profumi della bella stagione e promossa dall’Amministrazione comunale e dalla Pro Loco Latisana in collaborazione con le associazioni del territorio.

“La Festa di Primavera di Latisana è diventata, anno dopo anno, un appuntamento di riferimento per la Bassa friulana e non solo, capace di valorizzare il nostro territorio e i suoi prodotti enogastronomici conquistando un numero sempre maggiore di visitatori“, hanno commentato il presidente dell’Assemblea legislativa del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin assieme alla consigliera regionale Maddalena Spagnolo. All’evento di apertura erano presenti anche il sindaco Lanfranco Sette, insieme ad altri rappresentanti comunali, e il presidente della Pro Latisana, Pietro De Marchi.

“Parole di gratitudine e di apprezzamento per l’impegno nella promozione del territorio e delle sue eccellenze – ha richiamato Bordin – sono quelle rivolte dalla Regione alle tante realtà associative che, insieme alla Pro Loco e all’Amministrazione comunale, hanno organizzato questa straordinaria kermesse. Una formula sicuramente vincente che ha permesso alla festa di tagliare l’importante traguardo della decima edizione”.

“Ancora una volta – ha ribadito il presidente del Cr Fvg – questa manifestazione, così come numerose altre ospitate in Regione, testimonia la forza e l’energia dei volontari che, con dedizione e passione, ci permettono di vivere momenti di festa e di condivisione e tengono vive le nostre comunità“.

Bordin non ha mancato di sottolineare “l’ottimo riscontro di pubblico, con un sold out e tanto entusiasmo, per il primo treno storico del 2024 arrivato a Latisana proprio in occasione della Festa di Primavera. Una promozione del territorio che viaggia anche sui binari per raccontare a un pubblico curioso e attento le nostre tradizioni e i grandi eventi del Friuli Venezia Giulia”. Dalla stazione ferroviaria, il corteo ha raggiunto il centro cittadino per l’apertura ufficiale della manifestazione con l’accompagnamento musicale della banda austriaca Trachtenkapelle.