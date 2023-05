La cassetta della posta è stata scelta come casa dagli uccellini.

Niente bollette o fatture, stavolta: qualcuno nella cassetta della posta ha trovato una sorpresa speciale: sette piccoli ovetti. Una famiglia di uccellini, infatti, l’ha trasformata nel suo nido per la cova.

E’ successo in un’abitazione di Tricesimo e il primo pensiero di chi l’ha trovato è stato di garantire tranquillità ai nuovi inquilini e ha così lasciato un messaggio per il postino: “Per il signor portalettere – c’è scritto sul foglio -, pregasi mettere la corrispondenza nel cilindro, perché nella cassetta c’è un nido di uccellini, grazie”. A quanto pare, sono in particolare le cinciallegre a sfruttare queste cassette come rifugi, un segno di come gli animali si adattano agli ambienti urbani.