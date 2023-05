Il programma di Palchi nei Parchi.

Luoghi inediti per una nuova modalità di esibizione e di ascolto, dove l’arte e la natura si incontrano ed entrano in risonante armonia: torna dal 4 giugno al 27 agosto in dieci tra le più belle e suggestive location naturali della nostra regione “Palchi nei Parchi”, la rassegna di musica e teatro ideata dal Servizio foreste e Corpo forestale della Regione FVG – con un inedito connubio tra gli assessorati regionali alla Cultura e alle Risorse Forestali – e la direzione artistica della Fondazione Luigi Bon, presentata oggi in una conferenza stampa nella sede della Regione FVG di Udine dall’Assessore alla cultura, vicepresidente della Regione, Mario Anzil, dall’Assessore alle risorse forestali Stefano Zannier, con il Direttore della Bon Claudio Mansutti, il curatore della rassegna Stefano Gorasso e Valeria Murianni, del Servizio foreste della Regione.

Saranno in tutto 19 gli eventi di questa quarta edizione: una lunga cavalcata di appuntamenti multidisciplinari dove artisti della musica e del teatro si esibiranno davanti a un pubblico liberamente accomodato sugli spalti offerti dalla natura. La rassegna – nata nel 2020 in risposta alle esigenze allora dettate dalla pandemia di utilizzo di location all’aperto – nell’arco di questi quattro anni si è consolidata ed arricchita divenendo ormai un appuntamento imprescindibile nell’ambito delle manifestazioni estive regionali, una rassegna che trova proprio nello stretto connubio tra arte e natura la sua peculiare cifra stilistica. Gli appuntamenti artistici toccheranno dieci affascinanti ambiti naturali di proprietà della Regione FVG, arrivando in tutte e quattro le province regionali: Parco Rizzani a Pagnacco (Ud), Villa Emma nella Foresta del Prescudin a Barcis, Bosco Romagno a Cividale del Friuli, Parco Piuma a Gorizia, il Mulino Braida a Flambro e il Castello di Sacuidìc a Forni di Sopra.

Si uniscono quest’anno tre, ulteriori location: Bivacco Casera Turriee – da dove si ammira la conca di Paularo e la Val Pontebbana – il Monte Matajur, sulle Prealpi Giulie, il Teatrino Basaglia di Trieste, proprietà ERPAC nel parco di San Giovanni – sede dell’ex-OPP, luogo culturalmente ed emotivamente importante per la città – e il Parco Brolo a San Quirino, smisurata area verde nel centro del paese. Protagonista anche quest’anno il Parco di Villa Chiozza di Cervignano del Friuli, sede di PromoTurismoFVG (importante partner della rassegna), dove Palchi nei Parchi si è felicemente conclusa nel 2022 e da dove, nel 2023, riparte.

A rendere unica questa manifestazione anche la presenza a ogni evento artistico degli esperti del Corpo Forestale Regionale per spiegare i concetti di gestione sostenibile delle foreste. Anche i palchi che ospitano gli artisti si connotano per la loro sostenibilità: costruiti dalle squadre di operai della falegnameria regionale con l’utilizzo dell’abete rosso delle foreste di proprietà della Regione.

Importante novità di quest’anno è la collaborazione con il CAI FVG che, in corrispondenza degli eventi in montagna, organizza uscite dedicate. Tra brevi camminate, passeggiate naturalistiche e vere proprie escursioni, infatti, oltre la metà degli appuntamenti in cartellone saranno preceduti dalla possibilità di immergersi nei magici contesti naturali dei nostri territori prima dell’arrivo sul luogo di spettacolo.

Si alterneranno le escursioni (come quelle alla Foresta del Prescudin, in zona Savogna fino al Rifugio Pelizzo, o al Bivacco Casera Turriee partendo dalla Val Pontebbana), le passeggiate naturalistiche – come quelle al Parco Piuma, o nel Parco naturale delle Dolomiti Friulane, alle Risorgive di Flambro o ai Magredi – fino all’affascinante passeggiata naturalistica transfrontaliera dall’italiano Bosco Piuma allo sloveno Bosco Panovec: il tutto, sempre corredato dagli eventi spettacolari.

Molto ampio e variegato lo spettro artistico proposto dalla manifestazione – che vede la collaborazione, tra gli altri, di FVG Orchestra, Mittelfest, l’Associazione Progetto Musica e Folkest – spaziando dalla musica “colta” al jazz, fino al soul, allo swing, alla musica tradizionale e al folk e nomi noti della scena teatrale.

Ad aprire “Palchi nei Parchi” è atteso, domenica 4 giugno al Parco di Villa Chiozza a Scodovacca (ore 18.30), uno spettacolo tutto giocato sul filo dell’ironia e del divertissement: l’ineffabile duo composto da David Riondino e Dario Vergassola affronta giocosamente il tema dell’analfabetismo di ritorno in “I nostri classici. Riondino accompagna Vergassola ad incontrare Flaubert”: un interrogatorio-lezione dalla corrosiva vena satirica.

Tra i molti eventi, spiccano le musiche folk irlandesi dei Willos’ (venerdì 9 giugnoore 20.45 a Parco Rizzani, Pagnacco), l’omaggio al centenario di Italo Calvino nell’ambito del progetto di promozione alla lettura LeggiAMO 0-18 (mercoledì 14 giugno, ancora al Parco di Villa Chiozza alle 17.00), lo spettacolo graffiante, raffinato e ironico dell’attrice e regista Marta Dalla Via (venerdì 16 giugno, Parco Rizzani ore 20.45) Le parole non sanno quello che dicono. Sempre a Parco Rizzani, atteso venerdì 23 giugno (ore 20.45)un entusiasmante viaggio-concerto con la Fabrizio De Andrè Ensemble che ripercorre i momenti musicali più significativi del grande cantautore genovese.

Tre gli appuntamenti programmati a Bosco Romagno (Cividale del Friuli) – in collaborazione con l’Associazione Mittelfest – a partire, venerdì 30 giugno (sempre alle 20.45), da un’inedita rilettura dello scespiriano Romeo e Giulietta. Venerdì 7 luglio un trascinante viaggio musicale con il Quartetto d’archi Quartini mentre venerdì 14 luglio per l’imperdibile concerto della più importante orchestra internazionale di jazz giovanile al mondo, la Jeunesses Musicales World Big Band. Sabato 1^ luglio la rassegna si sposta per la prima volta nella nuova location del Monte Matajur per il concerto (ore 11.00) tra la musica del settecento e contemporanea dal titolo Tradizione e innovazione. Palchi nei Parchi sbarca, poi, a Villa Emma (Foresta del Brescudin a Barcis) sabato 8 luglio alle 11.00 con il concerto Sambei no Jazz, appassionante incontro tra la musica brasiliana e il jazz. Venerdì 21 luglio il Mulino Braida a Flambro, Talmasson, ospita uno dei protagonisti più attesi del cartellone, l’artista universalmente considerato uno dei maestri indiscussi del teatro fisico: con le sue oltre 1800 repliche nei quattro angoli del globo, Paolo Nani presenta La lettera (ore 20.45), piccolo e perfetto meccanismo teatrale. Da solo sul palco con un tavolo e una valigia di oggetti, Nani riesce a dar vita a 15 micro storie, tutte contenenti la medesima trama ma interpretate ogni volta da una persona diversa. 80 minuti che non lasciano un attimo di respiro tra sorprese dal ritmo sfrenato e bislacco.

Sabato 22 luglio alle 11.00 si sbarca nel Bivacco Casera Turriee aPaularo con l’acclamato interprete di teatro, scrittore e cantautore di rara sensibilità Giulio Casale. Venerdì 28 luglio al Parco Piuma – Gorizia (ore 20.45) in scena l’ambasciatrice ufficiale di GO! 2025 (Nova Gorica – Gorizia, Capitale Europea della Cultura), la cantante Tish con il suo show dedicato alla musica soul. Ancora al Parco Piuma, giovedì 3 agosto alle 20.45, la FVG Orchestra diretta dal M° Vito Clemente presenta From Rome to Buenos Aires, un viaggio musicale guidato da Mario Stefano Pietrodarchi e dalla sua fisarmonica. Domenica 6 agosto al Castello diSacuidìc, a Forni di Sopra, alle 11.00 concerto dell’Ensemble Sangineto, uno dei gruppi emergenti più originali del panorama italiano. Di particolare emozione evocativa l’evento di sabato 12 agosto: alle 7.30 del mattino a Parco Piuma il pianista e compositore Claudio Corazza propone Isonzo/Soča. Concerto per il nostro pianeta. Cuore dell’evento è il brano che dà il titolo al concerto e che vanta già più di 100 esecuzioni in tutta Europa. Ma a Palchi nei Parchi ci attende un’esecuzione unica e irripetibile, perché l’autore lo suonerà proprio nel luogo dove l’ha maturato e composto.

Venerdì 18 agosto (sempre alle 20.45) si torna a Mulino Braida conla Ziganoff Jazzmer Band che trascinerà il pubblico in un itinerario musicale unico e suggestivo, partendo dall’Ucraina e dalle tradizioni popolari delle origini fino al manouche e al dixieland. Appuntamento a Trieste sabato 19 agosto: davanti all’Area esterna del Teatrino Basaglia nel Parco di san Giovanni, si esibisce (ore 18.30) il Brilliant Corners Quartet. Gran finale per l’edizione 2023 di Palchi nei Parchi domenica 27 agosto a Parco Brolo (San Quirino) con un’artista tanto esplosivo quanto eclettico: il comico, imitatore e cantante Max Pajella, crooner di impareggiabile maestria e simpatia, notissimo anche per l’ultradecennale partecipazione al programma radiofonico “Il ruggito del coniglio”, che alle 18.30 propone il suo spettacolo-concerto Boom.

Anche quest’anno, abbinata alla rassegna, sarà lanciata una campagna di Raccolta Fondi Green: Palchi nei Parchi vuole sostenere e dare spazio a chi volontariamente raccoglie la spazzatura abbondonata in ambienti naturali, RipuliAMOci Challenge.