Nicole Sarah Pasquale è volata in Australia a 21 anni

Aveva appena 21 anni quando ha deciso di lasciare il Friuli e adesso si gioca, dall’altra parte del globo, la corona di Miss Mondo Australia.

A Nicole Sarah Pasquale di sicuro non è mancato il coraggio, quello di abbandonare i lidi conosciuti per tentare una nuova vita: “Dopo aver deciso di lasciare tutto per viaggiare ed esplorare il mondo, a ottobre 2017 mi sono trasferita a Canberra – racconta -. Sicuramente l’ho fatto per mettermi in gioco e osare con qualcosa di totalmente nuovo e viaggiare il più possibile. Trasferirsi dall’altra parte del mondo è più complicato di quanto uno possa aspettarsi, l’unico modo per raggiungere la mia meta era quello di trovare una famiglia che mi ospitasse e lavorare come ragazza alla pari. Dopo aver incontrato il mio compagno Luke, ho deciso di continuare il mio viaggio con lui al mio fianco. Luke è un capitano nell’esercito australiano e di conseguenza ogni 2 anni ci dobbiamo spostare in una base diversa. Per quanto sia difficile dover ricominciare da capo dopo ogni trasferimento, io e Luke cerchiamo sempre di vedere il lato positivo e apprezzare il fatto che riusciamo a scoprire pezzi dell’Australia che non avremmo considerato di vedere! Al momento siamo a Townsville, nel Nord Queensland, dove gestisco un negozio di abbigliamento e sto iniziando la mia carriera come consulente d’immagine”.

E se cambiare continente non fosse bastato, Nicole ha deciso di mettersi in gioco anche su un altro fronte: “Mi sono iscritta a Miss Mondo Australia – dice -. In passato avevo già partecipato a concorsi come miss Alpe Adria, Miss Cinema. Questa volta volevo cogliere l’opportunità per raccontare la mia storia, raccontare delle mie origini e di come sia riuscita a costruire un futuro dal nulla grazie alle mie radici da italiana e all’accoglienza australiana. L’Australia è un incredibile “hub” culturale, dove etnie diverse si ritrovano e si accettano l’un l’altra, e proprio per questo ho deciso di partecipare a Miss Mondo Australia, per dimostrare come non sia importante da dove vieni ma piuttosto che cosa puoi insegnare e come puoi arricchire gli altri”. Grazie a questo percorso, Nicole è diventata ambasciatrice per Variety- the children’s charity of Queensland e sta cercando di raccogliere fondi per aiutare tutte le famiglie e i bambini che sono svantaggiati a causa di malattie e disabilità.

“Spero di rendere orgogliosa la mia regione, il Fvg, che mi ha “costruito” a livello personale e intellettuale – continua -. Adesso sono passata alle finali statali del Queensland che si terranno a marzo del prossimo anno e non vedo l’ora di dimostrare la tenacia e determinazione di una friulana! Se supero quello step andrò alla finale nazionale dove la vincitrice diverrà miss Mondo Australia”.

E da vera friulana, Nicole non si lascia scoraggiare dalle difficoltà: “Non è sempre facile, soprattutto trovare gli stessi valori – conclude -. A volte ci si sente proprio soli quando non si hanno persone che la pensano nella stessa maniera e non hanno gli stessi valori attorno, però ti fortifica un sacco e ti fa andare avanti per te stesso”.