Castelnovo del Friuli, uomo colpito da infarto mentre è in casa

Un uomo di 70 anni di età è stato colto da infarto mentre si trovava in una abitazione di Castelnovo del Friuli. A rianimarlo è stata la persona che era con lui in casa, guidato via telefono dagli infermieri del Sores Fvg.

Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di oggi in una frazione del comune del Friuli Occidentale. E’ stata proprio la persona che era con lui a dare l’allarme, chiamando il numero unico di emergenza Nue112. Gli operatori del Servizio hanno trasferito immediatamente la chiamata alla Sores. Gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato tempestivamente sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Sequals e l’automedica proveniente da Pordenone.

Mentre i due mezzi di soccorso stavano raggiungendo l’abitazione a sirene, l’infermiere della Sores ha guidato la persona presente in casa nelle manovre di rianimazione, passo passo, consentendo di agire tempestivamente e mantenere in vita il 70enne colto da infarto. All’arrivo dei sanitari, l’uomo è stato defibrillato. È stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.