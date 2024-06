Vent’anni di solidarietà tra Friuli e Perù diventano un film

Ascoltiamo le voci che chiamano, associazione promossa dalla Cna Fvg, racconta 20 anni di volontariato sulle Ande

‘Per non essere indifferenti: un ponte di solidarietà tra il Friuli e il Perù‘ è il titolo del filmato protagonista della serata organizzata da ‘Ascoltiamo le voci che chiamano‘, associazione promossa dalla Cna Fvg, in programma a Feletto, nella sede Cna di Tavagnacco, giovedì 27 giugno alle 18.

Un documentario che fa il punto dell’operato dalla sua fondazione a oggi – una scuola che ha accolto bambini che vivevano in strada, costretti a lavorare come lustrascarpe o serve presso famiglie -, e al contempo raduna tutti quei volontari che l’hanno fortemente voluta e che ancora, oggi, a 20 anni dalla fondazione, la sostengono con entusiasmo.

Nel filmato – realizzato con fondi regionali a conclusione di un progetto, cofinanziato dalla Regione FVG, che si è sviluppato negli anni 2023 e 2024 nelle comunità andine dei distretti di Accha e Omacha – la voce narrante, assieme alle immagini colorate degli andini e alle interviste, racconterà quanto realizzato a Cusco dall’associazione.

A introdurre la serata, dopo i saluti dell’assessore alla cultura e alle associazioni di Tavagnacco Ornella Comuzzo e del presidente regionale della Cna Fvg Maurizio Meletti, saranno la presidente di ‘Ascoltiamo le voci che chiamano’, Beatrice Savà, e Giovanni di Maria, artigiano pensionato Cna e cofondatore dell’associazione. Dopo la proiezione prenderà la parola il regista Giorgio Cantoni; in chiusura un buffet per tutti i partecipanti.