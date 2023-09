Viaggio con la centenaria locomotiva a vapore, tra i borghi più belli del Friuli

Il treno storico lungo la Ferrovia Pedemontana del Friuli.

Imbarcarsi su un treno storico per attraversare alcuni dei luoghi più belli del Friuli: domenica 3 settembre, torna infatti il treno a vapore lungo i binari della ferrovia turistica Pedemontana. Un appuntamento atteso, anche perché è il primo treno a vapore della stagione 2023.

ll treno è dedicato ai Borghi più Belli d’Italia di Polcenigo e di Toppo di Travesio. Per l’occasione tornerà a sferragliare i binari della Pedemontana la centenaria vaporiera Gr 625.077 che trainerà eleganti carrozze d’epoca Centoporte e un bagagliaio dedicato alle biciclette.

Il programma prevede la partenza da Gemona del Friuli alle 7.50, con fermate a Majano (8.10), Pinzano (8.43), Travesio (9.04), Meduno (9.26), Maniago (9.50), con arrivo a Budoia-Polcenigo alle 10.15; è poi previsto il trasferimento in bus navetta per la visita del Borgo di Polcenigo e della 349° Sagra dei Thest, dove sarà possibile usufruire della visita guidata gratuita al sito Palù di Livenza, uno tra i più interessanti siti palafitticoli neolitici dell’Italia settentrionale, in barchino elettrico e mediante una breve passeggiata in accompagnamento alle guide.

Durante il viaggio di ritorno il treno farà sosta a Travesio, dove i passeggeri saranno accompagnati in visita dell’antico borgo che attraverso il percorso dei Masi li condurrà alla scoperta degli originari nuclei del borgo rurale e dei resti dell’imponente castello di che domani la piana di Toppo

A bordo treno informazioni e approfondimenti di storia ferroviaria a cura dei divulgatori dell’Associazione Museo Stazione Campo Marzio di Trieste. I biglietti saranno disponibili su tutti i canali di vendita Trenitalia da domani, sabato 2 settembre. L’evento è promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con la Fondazione FS italiane, Turismo FVG e le amministrazioni del territorio.