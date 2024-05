Nuovi treni per l’estate in Friuli Venezia Giulia.

Più treni e nuove fermate per l’estate in Friuli Venezia Giulia: parte il 9 giugno parte la Summer Experience 2024 del Polo Passeggeri del Gruppo FS – composto da Trenitalia (società capofila), Busitalia, Ferrovie del Sud Est e FS Treni Turistici Italiani – e si arricchisce con treni di ultima generazione acquistati anche con fondi PNRR direttamente assegnati a Trenitalia.

Le novità.

Tra le novità anche le nuove fermate a Miramare e di nuovi treni attivati da Trienitalia, sempre su richiesta della Regione, nell’ambito del contratto di servizio, con l’obiettivo di sostenere la maggiore domanda derivante dalle navi da Crociera che approdano a Trieste. Vengono inoltre confermati alcuni servizi attivati per la prima volta lo scorso anno e risultati efficaci per l’utenza turistica, quali, ad esempio, le ulteriori soste a Trieste Airport per favorire l’intermodalità.

Sono stati programmati nuovi treni straordinari, in considerazione del calendario degli attracchi delle navi da crociera a Trieste. I nuovi treni, che si differenziano da quelli ordinari per il numero limitato di fermate servite, sono programmati come di seguito riepilogato:

Trieste C.le 9:10 – Venezia S. Lucia 11:08: circola il 26/05, 18/06, 23/06, 03/07, 04/07, 09/07, 21/07, 13/08, 21/08, 22/08, 06/09, 14/09, 08/10, 10/10 ed effettua fermate intermedie a Trieste Airport, Quarto d’Altino e Venezia Mestre;

Trieste C.le 10:29 – Venezia S. Lucia 12:38: circola il19/08 ed effettua fermate intermedie a Trieste Airport, Quarto d’Altino e Venezia Mestre; Venezia S. Lucia 12:57 –

Trieste C.le15:14: circola il 14/09 ed effettua fermate intermedie a Venezia Mestre, Quarto d’Altino e Trieste Airport; Venezia S. Lucia 13:22

Trieste C.le 15:30: circola il 26/05, 18/06, 23/06, 03/07, 04/07, 09/07, 21/07, 13/08, 19/08, 21/08, 22/08, 06/09, 14/09, 08/10, 10/10 ed effettua fermate intermedie a Venezia Mestre, Quarto d’Altino e Trieste Airport.

I visitatori diretti al Castello e al parco di Miramare, potranno utilizzare anche tre coppie di treni regionali lungo la linea Trieste-Portogruaro che fermeranno nella vecchia stazione costiera, gioiello di architettura. Questi treni si aggiungono a quelli che già fermano a Miramare e che collegano Trieste e Udine via Gorizia, per un totale di 23 treni nei giorni feriali, 20 treni il sabato e 18 treni nei festivi.

Il cambio orario estivo 2024 conferma i potenziamenti d’offerta del fine settimana sulla relazione Trieste-Udine-Carnia/Tarvisio a favore del cicloturismo già attivati nell’estate del 2023. In particolare, i collegamenti vengono sviluppati sia sul percorso via Cervignano sia su quello via Gorizia a servizio rispettivamente della Ciclovia Alpe Adria e della Ciclovia dell’Isonzo e della Ciclovia pedemontana e del Collio, con materiale idoneo al trasporto delle biciclette. È confermato anche il potenziamento estivo del trasporto biciclette sulla direttrice costiera, grazie alla presenza di una carrozza bici da 64 posti su 6 coppie di treni della direttrice Trieste-Portogruaro-Venezia. Il servizio è disponibile tutti i giorni del periodo estivo.

Prosegue anche il servizio ferroviario transfrontaliero “Micotra” realizzato dalla società Ferrovie Udine-Cividale tra Italia e Austria, lungo la linea Udine-Tarvisio-Villach, correlato alla ciclovia Alpe Adria, realizzato in collaborazione con OBB ed esteso a Trieste nei fine settimana lungo la linea Palmanova-Cervignano-Trieste. Sono programmate 4 corse giornaliere (2 coppie di treni) con una capacità di carico, nel periodo estivo, di 200 biciclette.

Continuano anche nell’estate del 2024 i collegamenti treno+bus e treno+nave attivati per il 2023 per le località balneari di Lignano, Grado e Muggia. Per i turisti diretti alle spiagge di Grado e Lignano, si potrà utilizzare il Lignano Link, servizio treno+bus in collaborazione con Arriva Udine, con 46 corse al giorno. Con il Muggia Link, servizio treno+motonave in collaborazione con TPL FVG, sarà possibile arrivare via mare a Muggia con imbarco al Molo Bersaglieri di Trieste distante pochi minuti a piedi dalla stazione Centrale, 31 corse motonave al giorno durante l’estate.

“La Regione ringrazia il Gruppo Fs e Trenitalia – ha commentato l’assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante – per l’attivazione di alcuni servizi aggiuntivi richiesti dall’Amministrazione per rafforzare i collegamenti durante il periodo estivo a favore, in particolare, delle località lungo la costa e dei viaggiatori che giungono a Trieste con le navi crociera”.