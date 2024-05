Vende abiti usati al mercato spacciandoli per nuovi: multato

Il venditore di abiti usati è stato multato per mille euro.

Durante alcuni controlli della polizia locale di Monfalcone gli agenti hanno individuato un ambulante che vendeva abiti usati al mercato settimanale, spacciandoli per nuovi.

Dalle verifiche, effettuate anche con l’obiettivo di tutelare i consumatori, la Polizia locale ha infatti accertato che la merce veniva proposta in vendita senza darne evidenza con apposito avviso, traendo quindi in inganno i clienti che, di fatto, credevano di acquistare abiti nuovi a prezzi stracciati. Una palese concorrenza sleale verso gli altri operatori che al venditore “furbetto”, di nazionalità indiana, è costata una sanzione di mille euro.

“Il rispetto delle regole risulta fondamentale per chi chiede di poter partecipare al mercato settimanale a Monfalcone – commenta il sindaco, Anna Maria Cisint – . La nostra Polizia locale è costantemente impegnata nelle puntuali verifiche alle attività commerciali, finalizzate alla tutela dei consumatori e dei commercianti onesti. Non è tollerabile consentire a chi non rispetta le regole di continuare a ingannare i clienti senza tenere conto delle norme vigenti in Italia. Ringrazio gli agenti della Polizia che, con solerzia, sono riusciti a identificare la trasgressione, operando anche nell’ottica di assicurare pari opportunità per tutti”.