Partono i lavori alla Terrazza a Mare, firmato il contratto d’appalto

Prende il via la riqualificazione della Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro.

Dopo il completamento della perimetrazione dell’area di cantiere e la predisposizione di tutti i servizi funzionali allo stesso, con la stipula del contratto tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la ditta Setten Genesio S.p.A., che si è aggiudicata la gara d’appalto, si procede con l’avvio dei lavori di riqualificazione della Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro.

A darne notizia è l’Assessore alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, a seguito della firma in data odierna del contratto d’appalto da parte del responsabile unico del procedimento, nella figura del Direttore centrale Attività produttive e Turismo, e della ditta aggiudicataria. La Regione ha stanziato complessivamente 14 milioni di euro per le opere di riqualificazione di uno dei luoghi simbolo di Lignano e del Friuli Venezia Giulia.

Il progetto.

Il progetto prevede la messa in sicurezza e la riqualificazione antisismica, energetica e funzionale della struttura esistente. Sono inoltre in programma la realizzazione di una piscina a sfioro in fondo al pontile e l’ampliamento ad est della superficie calpestabile scoperta, attraverso la costruzione di un podio regolare in grado di fungere da beach club e ristorante. Saranno poi valorizzati i percorsi pedonali che si snodano nel tunnel, attraverso il ripristino del traguardo visivo sul mare.

Quanto ai locali esistenti, gli spazi della conchiglia più piccola continueranno ad ospitare la sala congressi e cerimonie, mentre verrà recuperato il secondo piano della conchiglia principale. In questo modo, il corpo principale sarà adibito a servizio bar e ristorante, comprensivo di cucine e locali accessori, e utilizzabile anche per esposizioni e incontri.

Nella prima fase, i lavori interesseranno soltanto l’area perimetrata antistante il tunnel d’ingresso e l’immobile esistente della Terrazza a Mare, dove si interverrà con opere di demolizione e ristrutturazione degli interni. Invece, una volta terminata l’attuale stagione balneare, dal 1 ottobre è prevista l’espansione del cantiere all’arenile e alle lavorazioni “a mare”.

Si punta a finire entro l’inizio dell’estate 2026.

Da parte dell’aggiudicatario è in corso di definizione una proposta progettuale migliorativa, finalizzata a concentrare tutte le lavorazioni di realizzazione delle palificazioni, delle fondazioni “a mare” e della pavimentazione di ampliamento della Terrazza a Mare, nonché i lavori di consolidamento strutturale e riqualificazione dei piloni esistenti, in un’unica stagione non balneare, ovvero da ottobre 2024 a giugno 2025. A seguito di questa nuova proposta, la ditta Setten Genesio presenterà un cronoprogramma rimodulato, che permetterà di comprimere i tempi e di prevedere l’ultimazione del cantiere entro l’inizio dell’estate 2026. Inoltre, le migliorie introdotte permetteranno una minor movimentazione di materiale e una maggiore qualità delle fondazioni.

In questo modo, salvo imprevisti, sarà garantito il normale svolgimento della stagione estiva 2026. In ogni caso, ha fatto sapere l’Assessore, verranno prese tutte le precauzioni per mitigare l’impatto del cantiere per non arrecare danno all’immagine del litorale e ai bagnanti, sia visivamente sia dal punto di vista acustico e logistico.