Domenica 20 ottobre, visite guidate ed eventi con le imprese, tra moda, gusto e canto

Visite guidate a ville e dimore storiche ed edifici religiosi, alcuni dei quali aperti al pubblico solo in questa occasione. Ma non solo: la novità di quest’anno sarà il coinvolgimento dei visitatori in eventi esperienziali in sette ville, progettati in collaborazione con le realtà produttive, commerciali e artigianali locali.

La “Gestione Associata Noi Cultura e Turismo“, con il Comune di Manzano come capofila, annuncia così l’edizione 2024 di “Ville e Chiese Aperte“, manifestazione in programma per domenica 20 ottobre, che ogni anno da quasi vent’anni anima sette comuni (oltre a Manzano anche Buttrio, Corno di Rosazzo, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone) e quest’anno si arricchisce della collaborazione con il Distretto del Commercio Friuli Orientale (capofila il Comune di Pavia di Udine), che ha permesso di creare un format innovativo, in grado di mettere in rete cultura, storia, turismo ed economia dell’area.

Distretto del commercio Friuli Orientale

Il Distretto del commercio Friuli Orientale, il cosiddetto Distretto delle meraviglie, sostenuto a avviato grazie alla Regione Fvg nell’ambito di Sviluppoimpresa, è un raggruppamento che ha l’obiettivo di valorizzare le attività commerciali e artigianali della zona, grazie all’impegno dei sindaci di 12 Comuni (sette dei quali protagonisti dell’evento Ville e Chiese aperte, oltre a Chiopris-Viscone, Moimacco, Prepotto, Remanzacco e Trivignano Udinese), con il sostegno della Camera di Commercio, delle associazioni di categoria di riferimento per i comparti imprenditoriali coinvolti e di Banca360 Fvg.

“Questa manifestazione di anno in anno ha conquistato nuovi visitatori: non solo alla scoperta delle splendide ville storiche di cui questo territorio è ricco, ma anche, dal 2020, chiese e chiesette che contribuiscono a raccontare la storia culturale di quest’area”, ha detto la vicesindaco di Manzano Silvia Parmiani aprendo oggi (martedì 8 ottobre) la conferenza stampa di presentazione dell’evento, ringraziando i partner e “i proprietari e parroci che aprono dimore e chiese mettendo a disposizione del pubblico questi luoghi speciali”.

Visite ed esperienze tra storia, arte e identità

Luoghi speciali che saranno animati da un programma di eventi con protagoniste alcune delle imprese del Distretto, come ha spiegato poi il sindaco di Pavia di Udine, Beppino Govetto. “Per il Distretto questa manifestazione è un’occasione imperdibile di integrare la cultura con l’operatività del Distretto stesso a supporto delle piccole attività commerciali e artigianali, eccellenze e simbolo di vitalità dei nostri paesi. Le ville rappresentano storia, arte, identità del territorio e si prestano a questo nuovo format che propone esperienze frutto della creatività del nostro tessuto produttivo”.

Il manager del Distretto Edi Sommariva è entrato nel vivo del programma di esperienze che il Distretto propone per “quella che confidiamo sia la prima di tante edizioni realizzate in collaborazione. Esperienze che si abbinano perfettamente alla bellezza dei luoghi e alla proposta delle nostre imprese d’eccellenza. Siamo convinti che la cultura possa aumentare il valore percepito dei prodotti locali e confidiamo che dal nostro programma di eventi, che vanno dalla moda al make up, dal cibo e dal gusto fino al canto, tutto questo possa essere evidenziato e promosso al meglio”.

Ville e chiese aperte, evento di eventi

Domenica 20 ottobre, visite guidate dedicate offriranno l’opportunità di raccontare la storia del territorio. Le guide, accuratamente scelte per l’evento, sono professionisti del Fvg e sapranno accompagnare i visitatori attraverso percorsi studiati per esaltare gli aspetti più affascinanti e caratteristici di questi luoghi, offrendo uno sguardo inedito sul loro valore storico, architettonico e artistico. Sarà anche un’opportunità unica per far scoprire, valorizzare e far vivere ai visitatori, per la prima volta, il ricco e variegato tessuto commerciale, turistico e artigianale di servizio del Distretto delle Meraviglie.

Il programma

Sono 11 le ville e le residenze aperte e visitabili, 14 le chiese e sette gli eventi realizzati nelle ville in collaborazione con il Distretto del commercio. La manifestazione è a ingresso libero e gratuito, ma per partecipare alle esperienze multisensoriali previste in alcune Ville è necessario prenotare su eventbrite tramite il sito del Distretto, al link distrettocommercio.friuliorientale.com/incontri-in-villa/

La manifestazione si conclude alle 18 (a parte l’evento musicale conclusivo, che si terrà dalle 18 alle 20 circa a Villa di Toppo Florio a Buttrio). Gli organizzatori ringraziano i parroci e i volontari per la disponibilità e i proprietari che aprono straordinariamente le loro dimore al pubblico.