I carabinieri hanno intensificato i controlli dall’altipiano alla costa. Due persone denunciate per guida in stato d’ebbrezza

Nell’ultimo fine settimana, i Carabinieri di Trieste hanno intensificato i controlli, dall’altipiano alla costa, per incrementare la sicurezza in città. Il bilancio delle attività è di un arresto e sette denunce.

E’ finita in carcere una 35enne cittadina rumena, condannata, a Frosinone, per non aver osservato la misura del foglio di via. La donna dovrà scontare la pena di un mese. Denunciato, invece, un altro straniero che non aveva rispettato l’allontanamento dal territorio nazionale per 5 anni emesso dal Prefetto di Roma e destinatario anche di un provvedimento di espulsione.

Controlli antidroga e per la sicurezza stradale

Altri due stranieri sono stati denunciati: il primo perché trovato in possesso di un coltello a serramanico e il secondo per falsa dichiarazione a pubblico ufficiale; doveva lasciare il territorio nazionale e, al momento del controllo, ha fornito ai militari false generalità.

Tre persone sono state segnalate all’autorità amministrativa dopo essere state fermate con piccole quantità hashish e marijuana, per complessivi 15 grammi. Infine, sul fronte dei controlli alla circolazione sono state sei le sanzioni al codice della strada elevate e due le persone denunciate per guida in stato d’ebbrezza. Nei loro confronti si è proceduto al ritiro della patente, mentre i veicoli sono stati affidati a terze persone idonee alla guida.