I consigli per evitare i pericoli in mare in Fvg.

L’estate, il caldo, le spiagge del Friuli Venezia Giulia che si popolano di turisti. E che cosa c’è di meglio, allora, di concedersi un rinfrescante tuffo in mare?

Un’esperienza rigenerante e divertente, ma guai a sottovalutare i possibili pericoli che si celano dietro un bagno nelle acque di Lignano, Grado e delle altre località marine regionali. Ed ecco che, quindi, è bene tenere a mente alcuni suggerimenti.

A offrirli è Filippo Padovani, responsabile degli assistenti bagnanti – una ventina in tutto, tra spiaggia e piscine – di Lignano Pineta. “Il primo consiglio è di non andare mai a nuotare da soli al largo – spiega Padovani -: in caso di necessità, ci deve essere qualcuno pronto a chiedere aiuto. Poi, chi non è esperto non dovrebbe allontanarsi troppo dalla riva, perché altrimenti diventa invisibile a chi, come noi, si occupa della sorveglianza”.

C’è anche un terzo accorgimento da adottare, ed è quello di “rivolgersi, in caso di dubbio, agli assistenti bagnanti – prosegue Filippo -. È fondamentale anche osservare la segnaletica di pericolo o divieto, troppo spesso tralasciata”. Utile, per esempio, è cogliere la presenza della bandiera rossa, che segnala una situazione pericolosa per la balneazione: viene esposta in caso di situazioni meteo-climatiche, o marittime, complicate. “Può essere legata a onde alte, mare mosso, corrente o vento forti, pericolo che cadano fiumi in acqua. Con la pioggia, poi, chi è in mare è meno visibile a noi” precisa il responsabile degli assistenti bagnanti di Pineta.

E poi, c’è una regola non scritta, ma che deve essere ben tenuta a mente: il buon senso. Che, a quanto pare, è in crescita tra chi frequenta le spiagge di Lignano “Ho notato – conclude Padovani – che sempre più persone ci cercano per avere informazioni, anno dopo anno. Questo è sinonimo di fiducia in noi e non può che farci piacere”. La prudenza non è mai troppa, se si vogliono evitare problemi in mare.

