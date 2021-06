Il tutto esaurito al mare in Fvg.

Mettici, da una parte, la giornata della Festa della Repubblica. Dall’altra, la zona bianca in Friuli Venezia Giulia, che ha eliminato molte delle restrizioni in vigore finora. E, infine, a condire il tutto ci sono il sole e le temperature gradevoli da inizio estate.

Tutti ingredienti di un cocktail vincente, che hanno portato migliaia di turisti nelle località di mare in Fvg. A Lignano, i locali sono stati gettonatissimi da parte dei pendolari che hanno raggiunto il centro balneare friulano. Già di prima mattina, molte auto si sono mosse in direzione Lignano, provocando anche qualche coda. Sono in arrivo le giornate del Corpus Domini: tanti i visitatori attesi anche dall’Austria per questo primo assaggio d’estate.

Scenario simile anche a Grado, dove la zona bianca ha già richiamato centinaia di visitatori dalla vicina Repubblica austriaca. Pure qui i locali hanno lavorato molto bene, per la soddisfazione dei gestori. In particolare, nelle spiagge libere si sono riversati moltissimi turisti, a dimostrazione di quanta voglia di mare ci sia. Giugno si è aperto al meglio. La speranza è che sia l’antipasto di un’estate al top.

