La Regione Fvg ha modificato il regolamento regionale.

La Regione conferma il proprio sostegno a favore dell’apicoltura, mettendo a disposizione degli operatori gli strumenti necessari per superare un periodo non facile e puntare alla promozione di questo settore che risulta essenziale per l’ambiente rurale e non solo.

La rassicurazione arriva direttamente dall’assessore regionale alle Risorse agroalimentari e forestali, Stefano Zannier, che ha annunciato l’approvazione da parte della Giunta regionale del regolamento che modifica quello del 2017 e si rifà alla legge regionale 6/2010.

Procedure semplificate e massimali di contributi aumentati.

“In particolare – commenta l’assessore – il nuovo regolamento innalza il massimale dell’importo inerente i contributi concedibili alle aziende per ciascun intervento da 15 mila a 25 mila euro. Abbiamo stabilito anche di semplificare la procedura di fruizione dei contributi per garantire una maggiore economicità ed efficienza nell’attività di rendicontazione, a vantaggio dei beneficiari ma anche della funzionalità dell’apparato regionale”.

I finanziamenti potranno essere ottenuti sia dagli apicoltori singoli che associati, residenti sul territorio regionale e svolgenti l’attività apistica sempre nel Friuli Venezia Giulia.

“Un passaggio, questo del nuovo Regolamento – ha concluso Zannier – che rappresenta un incentivo alla qualificazione del prodotto realizzato nella nostra regione e intende stimolare concretamente valorizzazione della nostra apicoltura“.

