Il cordoglio della Regione Fvg per la morte di Razzini.

L’improvvisa scomparsa di Enrico Razzini, 66 anni, direttore tecnico di Autovie Venete e responsabile unico del procedimento per la terza corsia sulla A4, ha destato profondo cordoglio in tutto il Friuli Venezia Giulia.

L’improvvisa dipartita, causata da un malore, ha lasciato molti nello sgomento. Così, per esempio, Graziano Pizzimenti, assessore regionale alle Infrastrutture. “Enrico Razzini era un grande esperto in lavori pubblici, un lavoratore instancabile e una persona di grande sensibilità e umanità: lascia un vuoto incolmabile in tutti noi per l’impegno e la professionalità che ha sempre dimostrato”.

Pizzimenti, ricordando “la sintonia che ha caratterizzato il nostro rapporto di questi anni”, ha rivolto “un sincero pensiero alla moglie e al figlio“.

