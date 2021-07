L’allerta meteo in Fvg.

Il sole a picco e il caldo afoso hanno le ore contate in Friuli Venezia Giulia. Domani, infatti, il clima è destinato a cambiare. E così, la Protezione civile Fvg deve diramare l’allerta meteo gialla.

Sulla regione, infatti, sono in arrivo temporali, localmente forti. Le previsioni per domani, elaborate dall’Osmer Arpa Fvg, dicono che fino al pomeriggio ci sarà cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso e caldo afoso. Dal pomeriggio-sera, però, sono probabili rovesci e temporali, specie tra Prealpi Carniche e Carnia, possibili poi anche in pianura e con minor probabilità sulla costa. Sarà possibile qualche temporale forte e l’allerta riguarda tutta la regione.

Meglio munirsi di ombrello, insomma, perché il meteo può riservare più di una sorpresa per la giornata di domani.

