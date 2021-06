L’allerta meteo per i forti temporali in Fvg.

Peggioramento del tempo in arrivo in Friuli Venezia Giulia e la Protezione civile dirama l’allerta meteo. Sarà valida dalle 15 alle 24 di oggi in tutto il territorio regionale, eccezion fatta che per l’area di Trieste.

Secondo le previsioni, sono in arrivo temporali, che localmente potranno essere anche intensi, accompagnati da raffiche di vento molto forti. I fenomeni dovrebbero interessare soprattutto la pianura e i monti.

