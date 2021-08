Il monitoraggio Covid che riguarda il Friuli Venezia Giulia.

Come ampiamente previsto, il Friuli Venezia Giulia rimane in zona bianca. È quanto emerge dall’ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità (Iss), che prende in considerazione il periodo dal 9 al 15 agosto.

Secondo l’indagine, l’indice di contagio Rt della regione è pari a 1.17, allineato a quello su scala nazionale pari a 1.1 (in discesa dall’1.27 della settimana precedente). L’incidenza si attesta su 46 casi settimanali ogni 100.000 abitanti.

Incoraggiante anche la situazione legata agli ospedali, con l’occupazione delle terapie intensive e quella delle aree mediche ben lontana dalla soglia che significa zona gialla. Il Fvg, quindi, rimane saldamente “bianco” e non dovrà affrontare alcuna restrizione supplementare.

Intanto, l’European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc) classifica la regione come “zona gialla” nella sua mappa sui 14 giorni dell’andamento dell’epidemia, colore che contraddistingue buona parte dell’Italia. La colorazione europea introduce maggiori o minori restrizioni sulla mobilità.

(Visited 193 times, 193 visits today)