L’analisi Ecdc sui colori delle fasce di rischio, Fvg in zona verde.

Nonostante la recente impennata dei contagi settimanali da Covid-19, per l’Europa il Friuli Venezia Giulia è meritevole di essere inserito nella “zona verde“.

È quanto ha stabilito l’analisi dello European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc), il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie che monitora l’andamento del Covid prendendo come parametro l’incidenza dei contagi a 14 giorni ogni 100.000 abitanti.

Il Fvg, come detto, è stato catalogato con il colore verde, assieme a Piemonte, Valle d’Aosta, Alto Adige, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. Il “semaforo” Ecdc viene usato da molti Paesi come bussola per le restrizioni di viaggio.

(Visited 346 times, 346 visits today)