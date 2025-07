Sotto la lente dell’opposizione, il costo per la missione all’Expo di Osaka.

Quasi 1,4 milioni di euro: è quanto ha speso la Regione Friuli Venezia Giulia per partecipare alla Settimana della Regione FVG all’Expo di Osaka, in Giappone, dal 27 aprile al 3 maggio 2025. A renderlo noto è il gruppo consiliare del Patto per l’Autonomia-Civica FVG, che ha ottenuto i dati tramite una richiesta di accesso agli atti presentata nel mese di maggio.

Secondo quanto riportato dal capogruppo Massimo Moretuzzo, la cifra esatta è 1.387.536,13 euro, suddivisa in diverse voci che il consigliere definisce “davvero esagerate per una sola settimana”. In particolare, sotto la lente dell’opposizione ci sono le spese di oltre 240.000 euro destinati ad allestimenti, arredi e percorsi espositivi; 200.000 euro per assicurazione e movimentazione di tre reperti archeologici; quasi 150.000 euro per nicchie espositive nel Padiglione Italia; più di 50.000 euro per servizi di interpretariato.

A questo si aggiungono 103.000 euro per coprire le spese di una delegazione regionale composta da 17 persone, tra cui dipendenti della Regione, di PromoTurismoFVG, dell’Agenzia Sviluppo&Impresa e di Erpac, oltre al presidente della Regione e all’assessore competente.

“Riteniamo che questo modo di amministrare sia molto distante da una politica seria e lungimirante, rispettosa del proprio ruolo e della responsabilità affidatale” ha commentato Moretuzzo, annunciando che verrà chiesto un dettaglio completo delle spese.

Il consigliere ha inoltre sottolineato che la disponibilità finanziaria del bilancio regionale non può giustificare un utilizzo poco attento delle risorse pubbliche, che derivano dalle tasse pagate da cittadini e imprese del Friuli Venezia Giulia. “È bene che il presidente Fedriga spieghi quale era la necessità di portare in Giappone una delegazione così numerosa e se ritiene davvero che una spesa di quasi 1,4 milioni di euro sia giustificata per la partecipazione a un singolo evento, per quanto importante”, ha concluso.