La mascherina all’aperto in Fvg.

Stop all’utilizzo della mascherina all’aperto per le regioni in zona bianca. Da lunedì 28 giugno, quindi, anche in Friuli Venezia Giulia non sarà più necessario indossare il dispositivo di protezione individuale, che rimarrà obbligatoria soltanto in caso di possibili assembramenti.

Ieri è arrivato il parere positivo del Comitato tecnico scientifico, comunicato poi in serata dal ministro alla Salute, Roberto Speranza. Resterà l’obbligo soltanto in caso di code, fiere e mercati, quando sarà dunque più possibile si verifichino assembramenti, oltre che sui mezzi pubblici. Resta raccomandato il distanziamento.

La decisione è stata agevolata dal fatto che da lunedì tutta Italia sarà in zona bianca – a oggi c’è soltanto la Valle d’Aosta in giallo, ma la situazione è destinata a mutare – e che la circolazione del coronavirus sul territorio nazionale è bassissima.

