Le nuove norme per l’ingresso dal Fvg in Slovenia.

Cambiano le regole per l’ingresso in Slovenia dal Friuli Venezia Giulia. Accadrà dal prossimo 15 luglio. Il governo di Lubiana, infatti, ha deciso di “abbandonare” il ricorso alla lista dei Paesi della “lista verde” per entrare nel Paese.

Da giovedì prossimo, chiunque vorrà recarsi in Slovenia dovrà esibire il green pass europeo, oppure il certificato di avvenuta vaccinazione con seconda dose, o ancora attestare la guarigione dal Covid nei 6 mesi precedenti. In alternativa, naturalmente, si potrà ricorrere al tampone negativo risalente ad almeno 72 ore precedenti l’ingresso, che scendono a 48 in caso di test rapido. Resta il permesso di transito, valido per 6 ore, per chi è diretto in Istria o Croazia.

Al momento, non è ancora specificato se ci saranno deroghe per i transfrontalieri, come accade attualmente per il Fvg: ora, chi risiede entro 60 km dal confine sloveno può entrare liberamente nel Paese, per una durata massima di 24 ore, senza essere costretto a effettuare un tampone al rientro.

La decisione della Slovenia è legata alla diffusione della variante Delta del Covid, che sta facendo aumentare i contagi.

