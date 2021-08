L’ondata di maltempo in Friuli Venezia Giulia.

Serata e nottata difficili in Friuli Venezia Giulia a causa del maltempo. Il preannunciato arrivo di forti piogge e temporali ha provocato disagi in alcune parti della regione.

Particolarmente colpita la zona del Pordenonese, dove si sono abbattute anche delle grandinate, per esempio a Casarsa e Fiume Veneto. Segnalate cadute di alberi e diversi blackout, come a Villotta di Chions e Azzano Decimo. Una tromba d’aria si è verificata a Porcia.

In provincia di Udine, problemi rilevanti a Tarcento, dove le forti raffiche di vento hanno provocato il crollo di alcuni alberi, con viabilità interrotta nel capoluogo e a Sedilis. Piante cadute anche a Lignano, mentre la forte pioggia ha sferzato per l’intera nottata Tarvisio. Rimaste senza corrente per un periodo anche Ronchis e Talmassons.

Raffiche di vento a Gorizia, ma senza danni di particolare rilievo, mentre Aprilia Marittima è stata interessata da venti fino a 50 nodi e pioggia intensa.

Dalla mattina di oggi, il tempo andrà gradualmente a migliorare in tutte le zone, lasciandosi alle spalle i problemi delle ultime ore.

