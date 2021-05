Il deputato di Gorizia lascia Forza Italia per il simbolo di Brugnaro.

Il deputato goriziano Guido Germano Pettarin ha lasciato Forza Italia e ha siglato ieri l’atto costitutivo del comitato promotore di Coraggio Italia, la nuova forza politica di centrodestra nata su spinta del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.

Pettarin: “Resto nel centrodestra, non è un tradimento”.

“Restiamo nel centrodestra perché questa è la nostra casa – ha commentato il deputato – sappiamo che saremo anche indicati come illusi o, peggio, come traditori, ma le cose non stanno in questo modo. La scelta di aderire al simbolo di Luigi Brugnaro non è un tradimento nei confronti di nessuno, ma anzi un atto di amore e di fedeltà verso quei valori che hanno sempre ispirato la mia azione politica e che da troppo tempo non vedo più rappresentati. I moderati, insieme alle partite Iva, rappresentano il cuore del nostro Paese ed è doveroso dare loro una voce che in questo momento non è abbastanza forte. Oggi – ha proseguito Pettarin – serve una nuova forza moderata che rimetta al centro i cittadini ed i territori. Luigi Brugnaro è un uomo del fare, un imprenditore di successo e un grande uomo di sport, oltre che un ottimo sindaco, tra i più amati dai propri cittadini. Siamo convinti che sia l’uomo giusto per ripartire e per dare il nostro contributo all’interno dell’area moderata del centrodestra”.

Il centrodestra in Fvg “un’isola felice”.

Pettarin non vuole strappi in regione. “La mia scelta – precisa – vuole naturalmente mettersi al servizio, dal panorama nazionale, delle esigenze regionali e locali. In Friuli Venezia Giulia il centrodestra è un’isola felice, grazie ai grandi amministratori che abbiamo la fortuna di avere sia in Regione che in tanti Comuni, a iniziare dai 4 capoluoghi. La mia scelta intende contribuire a superare le troppe liti interne cui abbiamo assistito, anche su scelte e temi fondamentali per il futuro della regione”.

