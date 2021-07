Il piano contro la cimice asiatica in Fvg.

La vespa samurai sarà utilizzata ancora una volta in Friuli Venezia Giulia e in altre cinque regioni del nord Italia, per contrastare biologicamente la cimice asiatica. Il via libera è stato rilasciato dal ministero per la Transizione Ecologica per il 2021.

Il progetto di ricerca, che prevede anche la moltiplicazione delle vespe in laboratorio, è stato finanziato dalla Regione del Veneto e coinvolgerà anche il nostro territorio. La piccola vespa samurai è antagonista naturale del pericoloso insetto che sta mettendo in ginocchio l’agricoltura italiana. Il decreto autorizzativo, che riguarda oltre a Veneto e FVG anche Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Province Autonome di Bolzano e Trento, consente di avviare da subito il rilascio della vespa samurai nei 106 siti rappresentativi di tutte le aree frutticole regionali.

Il programma è stato redatto dal Crea Difesa e Certificazione cerca di ricondurre le popolazioni della cimice a livelli di non dannosità, evitando il ricorso a insetticidi dannosi e aumentando la resilienza dei sistemi agricoli colpiti da questa avversità La cimice asiatica provoca danni soprattutto alla frutticoltura di gran parte del Centro Nord: nel 2019 intere aree hanno perso più del 70% del raccolto per un costo di circa 600 milioni di euro.

