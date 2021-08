Nelle case dello studente del Fvg assegnate in tutto circa 420 stanze.

Circa 300 stanze assegnate a Trieste e 120 a Udine e per entrare nelle “case dello studente”, servirà il Green Pass. È quanto deciso nel corso della riunione tra il Comitato regionale di coordinamento universitario per il Friuli Venezia Giulia (Coreco), che riunisce i rappresentanti delle Università e dei Conservatori della regione, per un confronto con l’assessore regionale all’Istruzione e formazione, Alessia Rosolen, sui provvedimenti anti Covid da adottare in vista della ripresa dell’anno accademico.

I posti letto assegnati a Trieste e Udine.

Come già fatto l’anno scorso dall’Agenzia regionale per il diritto allo studio (Ardis) l‘assegnazione riguarderà solo stanze ad uso singolo, mentre l’accesso alle residenze sarà condizionato al possesso del green pass fermo restando, nei casi in cui non sia possibile vaccinarsi, il possesso di un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. La durata dei badge di ingresso alle Case degli studenti sarà adeguata alla validità del Green pass.

Aule studio e mensa.

Per quanto riguarda le aule studio, queste saranno disponibili solo ai residenti, tranne l’aula di viale Ungheria a Udine e un’ulteriore aula da individuare a Trieste che saranno accessibili a tutti, con possesso di green pass e controllo della temperatura all’ingresso.

La mensa centrale a Trieste sarà aperta dal 2 settembre, con obbligo di green pass per l’accesso, ma con possibilità di ritirare il pasto e consumarlo all’esterno (quest’ultima soluzione è al vaglio dell’amministrazione in questi giorni); la mensa di Udine aprirà il 20 settembre, con le medesime modalità.

