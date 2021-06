I premi Superior Taste Award ai prodotti del Fvg.

Ci sono anche due prodotti “made in Fvg” tra i 2.218 che hanno ricevuto il Superior Taste Award. Quest’ultima è una certificazione concessa a prodotti che soddisfano o superano (punteggio di degustazione superiore al 70%) le aspettative di Chef e Sommelier che fanno parte della giuria dell’International Taste Institute.

Caffè, pasticceria, liquori, creme e tante altre categorie di prodotti hanno ricevuto un riconoscimento. Produttori di ogni dimensione e da ogni angolo d’Italia hanno dimostrato dedizione e attenzione al gusto. Tra i vari premiati, in Friuli Venezia Giulia si distinguono la triestina Amigos Caffè e Acqua Dolomia dalla Sorgente Valcimoliana.

Quest’anno in tutto il mondo solo 29 prodotti hanno ricevuto il Crystal Taste Award e 10 prodotti hanno raggiunto l’esclusivo Diamond Taste Award. Questi sono premi speciali per i prodotti che conservano alti livelli qualitativi e gustativi per più anni. Sono due i prodotti in Italia che hanno ottenuto i Crystal Award, tra questi anche un prodotto nato in Fvg, il Brandy Stock 84 Gran Riserva 20Y di Stock Spirits, che ha ottenuto per il terzo anno consecutivo 3 stelle e di conseguenza è stato insignito di questo speciale trofeo.

“La qualità complessiva dei prodotti presentati nel 2021 è stata eccezionalmente alta – sottolinea Alan Coxon, Presidente della giuria degli chef dell’International Taste Institute -. Siamo lieti di testimoniare che l’industria sta sviluppando sempre più prodotti più sani mantenendo una forte attenzione al gusto”.

