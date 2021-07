Per aderire anche in Fvg le scuole devono iscriversi entro il 28 luglio.

Nello scorso anno, nel solo Friuli Venezia Giulia, ha visto la partecipazione di 94 scuole per un totale di 678 classi e quasi 9 mila e 500 alunni. Parliamo del “Programma frutta e verdura nelle scuole” promosso dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali in collaborazione con Ismea che, anche per il prossimo anno scolastico, torna per promuovere la consapevolezza di un’alimentazione sana tra le giovani generazioni. L’adesione per le scuole primarie e le iscrizioni per il prossimo anno scadono il 28 luglio.

Si tratta di un programma finanziato dall’Unione Europea e rivolto ai bambini delle scuole primarie (età: 6-11 anni) con l’obiettivo di insegnare l’importanza della sana alimentazione e, in particolare, di incentivare il consumo di frutta e verdura fresche. Il programma prevede la distribuzione di prodotti ortofrutticoli di origine nazionale e comunitaria, in linea con i periodi di maturazione naturale e la proposta di tante iniziative ludico-didattiche, organizzate coinvolgendo i più piccoli attraverso le insegnanti e le famiglie.

I contenuti del programma.

Bambini e bambine vengono guidati dai loro insegnanti, formati ad hoc, in un viaggio di conoscenza che passa dai 5 sensi. Possono, infatti, guardare, annusare, assaporare, toccare e persino ascoltare tipi diversi di frutta e verdura fresche. A loro, poi, il compito di trasformarsi in giornalisti, pubblicitari, chef, creativi o ricercatori per scoprire e reinventare la storia e la geografia, le fiabe e i miti, le ricette e il consumo quotidiano di frutta e verdura. Ma anche in agricoltori, per seguire la crescita delle piantine in vaso nelle diverse fasi di sviluppo, dal seme al frutto.

Gli insegnanti interessati a partecipare possono registrarsi sul portale http://www.fruttanellescuole.gov.it, sezione Il programma/come partecipare. Per informazioni: fruttanellescuole@politicheagricole.it

(Visited 1 times, 1 visits today)