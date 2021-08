La vaccinazione senza prenotazione per gli under 19 in Fvg.

Una corsia preferenziale per i giovani, anche e soprattutto in vista della riapertura delle scuole. È quella studiata dal governo, in particolare dal commissario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, che offre un’opportunità in più.

Da oggi, infatti, anche in Friuli Venezia Giulia i ragazzi tra 12 e 18 anni possono vaccinarsi negli appositi hub senza dover effettuare la prenotazione. Riceveranno il siero Pfizer, oppure il Moderna.

Una scelta che guarda soprattutto alla ripresa delle scuole, che in Fvg è fissata per il 16 settembre. L’obiettivo del Comitato tecnico scientifico è quello di raggiungere, in vista del suono della prima campanella, almeno il 60 per cento di ragazzi vaccinati con doppia dose.

