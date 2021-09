La riapertura delle scuole in Friuli.

Via libera della Giunta regionale al pacchetto scuola da tre milioni di euro proposto dall’assessore regionale all’Istruzione, Alessia Rosolen. A concretizzarlo è un protocollo d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale per la realizzazione di interventi finalizzati a garantire l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021-2022 e la qualità del servizio di istruzione delle scuole statali e paritarie di tutta la regione.

L’accordo dà copertura innanzitutto all’incremento della dotazione oraria del personale docente con contratto a tempo determinato, con l’obiettivo di evitare la formazione di classi troppo numerose. Similmente viene coperto l’incremento della dotazione oraria di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e l’incremento della dotazione oraria di insegnanti di sostegno e del personale docente necessario a garantire la scuola in ospedale e la didattica a domicilio.

I Patti di comunità.

La Regione ha deciso anche di garantire la copertura dei Patti di comunità rimasti esclusi dai finanziamenti statali, ovvero quelle progettualità nate da accordi di collaborazione tra scuole e Comuni o istituzioni e associazioni culturali, sportive o del terzo settore, per ampliare nel corso del 2021 la permanenza a scuola degli allievi, alternando l’attività didattica di rinforzo con attività laboratoriali di approfondimento culturale, artistico, motorio.

Inoltre viene finanziata la formazione del personale tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche su temi riguardanti i ricorsi dei docenti al Giudice del lavoro. La Regione ha previsto infine il distacco di personale della Regione, di almeno tre unità, presso l’Ufficio scolastico regionale.

