I ricorsi contro la sospensione dei sanitari non vaccinati in Fvg.

Altri sanitari del Friuli Venezia Giulia hanno presentato ricorso contro la sospensione decisa perché non si sono vaccinati contro il Covid. La strada è stata imboccata da 5 infermieri, che hanno deciso di ricorrere contro la misura.

Di recente, lo stesso ordine degli infermieri aveva sospeso 8 professionisti perché, appunto, non immunizzati. Questi ultimi, però, sono stati riabilitati poiché si sono vaccinati in Veneto, pur risiedendo in Fvg. Potranno così tornare a lavorare.

