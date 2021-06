Gli strafalcioni dell’Atlante per le elementari distribuito in Fvg.

“Un’iniziativa certamente lodevole, ma con così tante inesattezze da vanificarne il fine didattico“. Così il capogruppo del Patto per l’Autonomia in Consiglio regionale, Massimo Moretuzzo, in riferimento all’Atlante per l’educazione ambientale rivolto agli studenti delle scuole elementari della regione dal titolo “Amo il Friuli Venezia Giulia“, promosso dalla direzione regionale Ambiente e sul quale presenterà una interrogazione chiarificatoria.

La pubblicazione (scaricabile a questo link http://www.ea.fvg.it/wp-content/uploads/2021/04/Amo-il-FVG.pdf) è finalizzata alla divulgazione, informazione ed educazione ambientale sulle strategie e sui comportamenti orientati all’obiettivo zero rifiuti, e presenta un’introduzione storica, “oggetto di numerose segnalazioni per le molte imprecisioni – spiega Moretuzzo –. Secondo lo studio Dispari di Milano, responsabile del progetto grafico e della realizzazione editoriale, il Fvg, solo per citare gli strafalcioni più evidenti, è composto da due regioni diverse il cui confine è fissato in modo approssimativo; è nato oltre 2mila anni fa; confina, a Ovest, con l’Italia. Un punto, quest’ultimo, sul quale ci piacerebbe sapere che cosa ne pensa l’assessore regionale all’Ambiente, Fabio Scoccimarro”.

Da qui, Moretuzzo chiede chi abbia verificato i contenuti della pubblicazione e se ci fosse “davvero bisogno di affidare questa iniziativa editoriale a una realtà di fuori regione. In Friuli Venezia Giulia non ci sono le competenze necessarie per ideare e redigere una pubblicazione di questo genere?”.

