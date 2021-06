I tribunali di Trieste e Gorizia tra i più veloci d’Italia.

Trieste e Gorizia hanno i Tribunali più veloci d’Italia. Lo si evince dalle ultime statistiche del Ministero della Giustizia che hanno comparato i dati del 2019 con quelli del 2014.

Il capoluogo regionale è al top per capacità di smaltire fascicoli civili in corso d’anno con un indice dello 0.83 (rapporto tra i procedimenti definiti e quelli in entrata), mentre anche le altre realtà regionali hanno indici bassi, con Gorizia allo 0.99.

Anche per i procedimenti penali la regione è in buona posizione, con Gorizia a 0.80, Trieste a 0.83, Pordenone a 0.85 e Udine a 0.93. I rating migliorano negli ultimi anni, con i tribunali che sono riusciti a smaltire un numero sempre più alto di cause. Gorizia è in buona posizione anche per lo smaltimento dei procedimenti pendenti, terza sul podio dopo Aosta e Savona.

