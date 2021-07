La popolazione che ha concluso il ciclo vaccinale in Fvg.

In Friuli Venezia Giulia una persona su tre ha completato il ciclo vaccinale anti Covid. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale indipendente elaborato dalla Fondazione Gimbe e che prende in considerazione il periodo dal 23 al 29 giugno.

Secondo l’indagine, in Fvg la percentuale di popolazione con ciclo completo è pari a 32,6%. Soltanto Lazio (35,2%) e Puglia (32,9%) fanno meglio, mentre Liguria e Provincia autonoma di Trento hanno ottenuto lo stesso risultato della nostra regione. La media italiana è del 31,1%. Tornando al Fvg, bisogna poi aggiungere un ulteriore 23,5% vaccinato soltanto con prima dose.

Intanto, migliorano ulteriormente gli altri indicatori sul coronavirus in regione. I casi attualmente positivi ogni 100.000 abitanti sono 17 (soltanto la Provincia autonoma di Trento ne ha di meno) e la percentuale di nuovi contagi settimanali è scesa di un ulteriore -10,2%.

Buona anche la situazione negli ospedali. “Prosegue, ormai più lentamente, la riduzione dei pazienti ospedalizzati – afferma Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione Gimbe – che ha portato l’occupazione dei posti letto da parte dei pazienti Covid al 3% sia in area medica che in terapia intensiva: anche questa settimana tutte le regioni registrano valori inferiori al 10% e sono 5 le regioni senza pazienti Covid ricoverati in area critica“. Tra queste ultime c’è anche il Fvg, dove inoltre i posti letto in area medica occupati da pazienti Covid ammontano appena all’1%.

In Italia dal 23 al 29 giugno, sempre secondo l’elaborazione Gimbe, i nuovi contagi sono stati 5.306, con un decremento del 26,9% rispetto alla settimana precedente.

(Visited 188 times, 188 visits today)