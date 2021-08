L’ordine del giorno impegna la giunta Fvg a finanziare le opere.

L’attivazione di una linea di finanziamento destinata ai Comuni per la valorizzazione, il recupero e la manutenzione delle spiagge libere. È l’obiettivo di un ordine del giorno del Movimento 5 Stelle, collegato all’assestamento di bilancio, che è stato accolto dalla Giunta regionale.

“Avevamo presentato un emendamento per questo scopo, tramutandolo poi in ordine del giorno davanti all’impegno dell’assessore Callari di approfondire la tematica e di recepire la nostra proposta all’interno di un provvedimento relativo alle concessioni e al sostegno per i Comuni che gestiscono le aree del demanio marittimo lasciate ad uso pubblico”, spiega il consigliere Andrea Ussai, primo firmatario del documento.

In autunno le audizioni dei Comuni interessati.

“Auspicabilmente tra settembre e ottobre – continua Ussai – verrà approfondita la questione, anche attraverso una serie di audizioni in Commissione consiliare per ascoltare i sindaci dei Comuni interessati, le associazioni ambientaliste e tutti i soggetti che possano portare un contributo su questo argomento”.

Alcuni degli interventi per i quali si potrebbero finanziare i Comuni sono le barriere per il contrasto all’erosione, il ripristino della battigia, arredi e infrastrutturazione a favore dei disabili, degli anziani, delle famiglie con bambini. “In questo modo – conclude Ussai – si potranno migliorare la fruibilità e valorizzare la funzione sociale, ricreativa e turistica delle spiagge libere“.

