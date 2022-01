Il concorso per il cappello creativo per il Carnevale di Gemona.

Gemona si prepara a festeggiare Carnevale 2022 in grande stile! Il Comitato Borgate del Centro Storico, infatti, nell’ambito del progetto di valorizzazione del territorio “Vivi il cuore di Gemona. Family Experience” organizza l’evento “Tanto di cappello – Contest di cappelli creativi”.

Si tratterà di una simpatica sfida al copricapo più originale; i partecipanti saranno liberi di dare sfogo a tutta la loro fantasia, indossando cappelli di ogni tipo, forma, grandezza, colore ed accessorio. È prevista un’unica limitazione: il soggetto rappresentato non dovrà essere offensivo della pubblica decenza o della dignità altrui.

La partecipazione sarà libera, gratuita ed aperta a partecipanti di tutte le età: quest’anno, per la prima volta, potranno scegliere di aderire anche le classi delle scuole di ogni ordine e grado.

L’iscrizione all’evento va effettuata entro il 18 febbraio 2022 rivolgendosi all’ufficio Iat Pro Glemona situato in via Bini 9, oppure tramite l’invio di una mail all’indirizzo mercatinopulcigemona@gmail.com. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il Comitato Borgate Centro Storico al numero 346 1647192.

