I controlli al Parco del Drago di Gemona.

La polizia locale del Gemonese ha da alcuni mesi stipulato una convenzione con i colleghi della Comunità di Montagna della Carnia, esperti in materia, finalizzata al contrasto all’uso e spaccio di sostanze stupefacenti. Tale iniziativa nasce per dare risposta ad alcune lamentale della cittadinanza che segnalavano, in particolari in alcune zone cittadine, quali il Parco del Drago di Gemona, spiacevoli episodi di degrado urbano, presumibilmente riconducibili a soggetti sotto l’effetto di sostanze.

Infatti durante le relative attività di controllo, 3 minorenni sono stati segnalati per violazione dell’articolo 75 del Testo Unico volto al contrasto di sostanze stupefacenti e una persona maggiorenne denunciata per detenzione, finalizzata allo spaccio di circa 120 pastiglie benzodiazepiniche.

