Una nuova discoteca in Friuli: a Gemona apre il Teteo Hall

La nuova discoteca Teteo Hall a Gemona del Friuli.

A partire da sabato 15 ottobre tanta musica, ballo e divertimento assicurati nella nuova discoteca Teteo Hall di Gemona del Friuli. Il locale, che si trova in via del Fabbro 20, sarà disposto su due piani: il piano inferiore ospiterà un bar e la pista da ballo, mentre il piano superiore ospiterà un secondo bar, un ulteriore (anche se più contenuto) spazio per ballare e una terrazza con vista sulla pista da ballo principale.

Ad ottobre Teteo Hall sarà aperto solo nei sabati sera (più la sera di Halloween) offrendo solo musica reggaetton per i più giovani. Con il mese di novembre, però, l’apertura si estenderà anche ai venerdì sera, tutti al ritmo di musica anni Novanta, Duemila, musica italiana, e serate varie dedicate soprattutto a diverse fasce d’età. Al momento sono in corso gli ultimi lavori per adeguare in tutto e per tutto il locale a discoteca.



Teteo Hall sorge “sulle ceneri” del night club La Nuit, che nel 2021 era stato messo all’asta dopo ben venticinque anni di attività. “Stiamo ricevendo un riscontro veramente entusiastico e positivo da parte delle persone sui social, che manifestano la loro curiosità e il loro interesse verso l’apertura del nuovo locale, contattandoci anche spesso per ricevere informazioni. E’ un atteggiamento decisamente positivo, che ci porta a pensare all’inizio di questa avventura con ottimismo”, commenta il proprietario Massimo Schiff, 43 anni, che precedentemente gestiva il locale Macaia Club di Castions di Strada.