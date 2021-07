L’episodio di maltempo a Gemona.

Una bomba d’acqua si è abbattuta nel tardo pomeriggio di oggi su Gemona. La forte pioggia, unita al vento impetuoso, hanno creato più di qualche grattacapo e in breve le strade si sono allagate.

Non è mancato qualche problema ai tombini, che non sono riusciti a ricevere la grande massa d’acqua caduta in pochi minuti. A peggiorare il quadro, si è visto anche qualche chicco di grandine, che ha accresciuto le preoccupazioni dei proprietari di auto.

Si sono registrati, in generale, diversi danni. A Gemona, oltre ai vigili del fuoco del locale distaccamento e di quello di San Daniele, sono giunte due squadre dei vigili del fuoco volontari di Codroipo.

