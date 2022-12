E’ emigrata in Argentina e si è “ricreata” un pezzo di Friuli

E’ emigrata in Argentina, ma non si è dimenticata del Friuli e delle sue radici e così, anche in Sud America ora c’è un posto che si chiama Gemona.

Sì, come la cittadina della pedemontana. Perché da lì arriva Franca Mardero che ha “chiamato” casa sua come il suo paese natale. All’ingresso del giardino, infatti, la signora ha appeso un cartello bello grande che richiama il luogo in cui è nata e ha vissuto prima di spostarsi all’estero.

Franca, che ora abita nell’area di Cordoba, ha approfittato dei social per riallacciare i contatti con i suoi ex compaesani, raccontando di essere la figlia di Bepo il Ros di Piovega, e la comunità virtuale l’ha accolta con molto affetto. Così, in occasione del Natale, la signora (che non ha dimenticato nemmeno la lingua friulana) ha inviato la foto che la ritrae sotto il cartello della sua “personale” Gemona, augurando buone feste anche a tutti i gemonesi dispersi nel mondo. A chi ha contraccambiato, ha risposto sottolineando il legame che resta col Friuli: “Il ricordo e la nostalgia del paese sono sempre presenti nel cuore anche se passano anni!”.