Gemona si prepara per l’appuntamento con formaggio e dintorni

Gemona, formaggio e… dintorni: il programma.

“Gemona, formaggio e… dintorni” è l’evento annuale che a novembre, durante il periodo della cosiddetta estate di San Martino, celebra la produzione locale di formaggi e la gastronomia del territorio.

I visitatori che dal 10 al 12 novembre arriveranno a Gemona potranno godere di una varietà di esperienze legate al formaggio, dalle dimostrazioni di caseificazione con tecniche tradizionali, alle degustazioni e all’asta del formaggio, con spazi interamente dedicati alle famiglie e all’animazione per i più piccoli. Il festival offrirà varie esperienze gastronomiche legate alle tipicità agro alimentari locali e molte saranno le attività di intrattenimento, le serate musicali e l’esibizione di tamburi degli Historica Tympana Glemonae. I bus navetta gratuiti garantiranno il trasporto dalla stazione al centro storico durante tutto il fine settimana.

Dal pomeriggio di venerdì 10 novembre sarà allestita nel centro storico la Mostra Mercato dei produttori lattiero- caseari e delle tipicità regionali, e il mercato di Campagna Amica. Apriranno le porte due esposizioni: “INTLûcs di Cjargne”, quadri intagliati su legno di Michele Moro a Palazzo Elti, e la mostra fotografica “La Pro Glemona e la sua città in un secolo di immagini” in piazza del Municipio. I più piccoli avranno un’area dedicata con giochi e attività volte a far conoscere le tradizioni agricole e i giochi del passato.

“Non mancheranno le novità, come la Festa del Ringraziamento provinciale programmata domenica 12 novembre. L’evento si amplierà grazie alla partecipazione di 4 realtà agricole dell’Emilia-Romagna che sono state oggetto di una iniziativa benefica nata da un gruppo di amici del Gemonese che hanno organizzato la raccolta e il trasporto di foraggi e mangimi per aiutare le realtà agricole colpite dall’alluvione di maggio 2023 – ricorda l’Assessore al Commercio e all’Agricoltura Giovanni Venturini – . Gemona, formaggio e… dintorni è soprattutto una festa corale che riunisce tanti cittadini, l’Amministrazione Comunale, la Pro Loco e i comitati di Borgata, l’Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia, l’Ecomuseo delle Acque, Coldiretti e tante altre realtà associative del territorio“.

Con il passare del tempo questa festa ha acquisito una dimensione sempre più importante nel panorama regionale, diventando testimone del profondo legame di un’intera comunità con la tradizione delle latterie turnarie e la storia del territorio. Il disegno simbolo dell’evento, il topolino che porta la firma del famoso illustratore gemonese Carlo Venturini, è pronto a scavallare i confini regionali.