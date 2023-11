I donatori di sangue del Nordest si incontrano a Udine

Le associazioni dei donatori di sangue del Nordest a Udine.

L’Afds provinciale di Udine ospita sabato 4 novembre l’incontro interregionale tra tutte le associazioni di donatori di sangue del Nordest federate alla Fidas. Sarà un incontro molto importante perché i rappresentanti, provenienti dalla nostra regione, dal Veneto e dal Trentino-Alto Adige, potranno confrontarsi su problemi comuni e mettere a disposizione le rispettive esperienze.

“Abbiamo voluto cogliere questa importante occasione per traguardare il futuro nostro e del dono del sangue – anticipa il presidente Afds Roberto Flora -. Anche la nostra forma di volontariato sta affrontando il problema demografico e la denatalità. Questo trend, nel nostro caso più che in altri, mette però a rischio la tenuta dello stesso sistema sanitario. Abbiamo voluto partire da un’analisi puntuale delle previsioni, per poi poter avanzare proposte concrete sia alle istituzioni sia alle associazioni nostre consorelle”.

Il confronto.

I lavori saranno ospitato nel salone del Parlamento del Castello di Udine e prenderanno avvio alle 9 con il saluto delle istituzioni. Prenderanno la parola, poi, il presidente nazionale Fidas Giovanni Musso e Flora, che è anche vicepresidente nazionale con delega per il Nordest. Parola, quindi, ai rappresentanti delle federate. Alle 11 è prevista la tavola rotonda dal titolo “Il futuro e la tutela del volontariato del dono del sangue nelle regioni del Nordest”. Interverranno Alessio Fornasin docente di Demografia all’Università di Udine, Giovanni Barillari direttore del Dipartimento trasfusionale AsuFc e Luca Lacovig delegato giovani Afds e le conclusioni saranno affidate all’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi.