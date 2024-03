Il Trofeo Friuli Apnea Challenge debutta a Gemona.

Più di 200 atleti da tutta Italia, anche paralimpici, parteciperanno domenica 24 marzo al debutto del Trofeo Friuli Apnea Challenge, prima edizione della manifestazione sportiva ideata dalla società Pinna Sub San Vito in collaborazione con la Friulana Subacquei di Udine.

Un evento, nato dalla volontà di far conoscere e promuovere anche in Friuli la disciplina agonistica dell’apnea indoor. Quella di domenica, sarà una gara di qualificazione nazionale, riconosciuta dalla FIPSAS -Federazione Italiana Pesca Subacquea e Attività Subacquee.



La manifestazione sportiva si svolgerà nella piscina comunale Atlantis Acqua Center di

Gemona del Friuli e, nel corso dell’intera giornata, avranno luogo le gare, prima di apnea statica e poi di apnea dinamica, con e senza attrezzi. Saranno presenti anche attività parallele per aumentare la spettacolarità dell’evento con performance sempre legate all’acqua. È prevista la partecipazione di tutte le categorie riconosciute a livello federale, compresa la categoria degli atleti paralimpici.

Da sottolineare che l’evento alla sua prima edizione risulta in una località nuova e diversa

dalle sedi tradizionali di questa disciplina, ma da sempre associata allo Sport. Il titolo non è scelto a caso. Vista la presenza dell’ecomuseo diffuso dell’acqua e la vicina Ruota del mulino Cozzutti all’impianto natatorio, si è pensato di dare l’opportunità di far conoscere la storia del territorio dove l’acqua è protagonista.

La città di Gemona, infatti, non è stata scelta a caso. Località di interesse dell’Alto Friuli, con

il suo patrimonio storico, culturale e paesaggistico, ha la sua peculiare attrattiva proprio nel

saper coniugare natura e monumenti, la pratica di diverse attività sportive (dal livello

amatoriale-escursionistico a quello agonistico) con la valorizzazione delle tradizioni, della

storia e dell’arte.